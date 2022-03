Na noite deste sábado (26), um automóvel VW/Voyage, com placas de Formiga, seguia pela rodovia de acesso LMG 893, deslocando do Balneário Furnastur para a rodovia MG-050, quando na altura do km 11, o condutor de 51 anos realizou uma conversão para a esquerda com o intuito de acessar um posto de combustível, contudo, não observou que no sentido contrário, seguia uma motocicleta Honda/CB250 F Twister, que colidiu contra o automóvel.

Devido ao impacto o motociclista, de 18 anos, foi lançado ao solo e sofreu ferimentos leves. O jovem que é natural e reside em Formiga foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital do município.

Durante a ocorrência, os policiais rodoviários perceberam que o condutor do veículo, natural e residente nesta cidade, apresentava alguns sintomas de embriaguez alcoólica.