Pessoas com deficiência (PcD) que quiserem comprar veículos em Minas Gerais terão isenção total do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em negociações de até R$ 70 mil e também do IPVA para automóveis que custem até R$ 100 mil. A medida foi confirmada pelo governo do Estado nessa sexta-feira (25).