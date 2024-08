Morreu no fim da tarde dessa quarta-feira (31) uma das vítimas do capotamento ocorrido em uma estrada de terra, em Monsenhor Paulo (MG). Alice Delfino de Souza, de 28 anos, estava internada no Hospital Humanitas de Varginha desde o dia 14 de julho.

O velório aconteceu na noite de quarta e o sepultamento aconteceu nesta quinta-feira (1º), no Cemitério Campal de Varginha.

Em nota publicada nas redes sociais, a cooperativa financeira em que Alice Delfino de Souza trabalhava manifestou condolências à família e amigos da colaboradora.

“A Alice era leve, feliz, cheia de vida. Que ela sempre seja lembrada pelos bons momentos vividos! A sua luz continuará brilhando eternamente em nossos corações”, disse a nota.

Capotamento

O capotamento aconteceu no início da manhã do dia 14 de julho e deixou cinco pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas mulheres e três homens foram socorridos e levados para atendimento médico no hospital.

No local da ocorrência, os bombeiros receberam informações de que o condutor do veículo seria um senhor que fugiu após o capotamento. À época, ele não havia sido identificado ou localizado. O Corpo de Bombeiros, unidades do Samu e a Polícia Militar foram acionados.

