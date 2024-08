Na manhã desta quinta-feira (1º), um trabalhador da construção civil morreu após cair de um andaime a 12 metros de altura, no bairro Vila Bretas em Governador Valadares.

A vítima, ainda não identificada, estava trabalhando na montagem de um elevador quando ocorreu a queda. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o andaime cedeu e o trabalhador caiu no poço do elevador.

Uma testemunha relatou que a vítima estava utilizando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento do acidente. A equipe de trabalho foi dispensada e a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas da fatalidade. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do jornal O Tempo.