Rebeca Andrade mais uma vez subiu ao pódio do individual geral nas Olimpíadas ao conquistar a medalha de prata em Paris, assim como em Tóquio. A medalha desta quinta-feira (1º) já é a segunda da brasileira na França; ela também já havia faturado o bronze na prova por equipes.

Assim, a ginasta de 25 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos, ultrapassando os três pódios de Fofão e Mayra Aguiar. Em Paris, ela ainda pode ocupar o topo dessa lista no geral, uma vez que ainda terá três finais de aparelhos pela frente. Robert Scheidt e Torben Grael são os atuais líderes do ranking, com cinco pódios cada.

Foi o segundo recorde quebrado por Rebeca em Paris. Nas classificatórias, se tornou a primeira brasileira a avançar as cinco finais, deixando para trás as três finais de Jade Barbosa em Pequim 2008 e dela mesma em Tóquio.

Rebeca ainda tem três finais por aparelhos em Paris a partir deste sábado (3). Ela pode se tornar a pessoa do Brasil com maior número de medalhas na história dos Jogos entre homens e mulheres.

Rebeca já era a ginasta mais condecorada do Brasil na história. Além das quatro medalhas olímpicas, tem nove pódios em Mundiais, três ouros, quatro pratas e dois bronzes. Entrou para um seleto hall de dez ginastas que já conquistaram medalhas em todas as provas da modalidade em Mundiais.

Quando são as outras finais entre Rebeca e Simone?

Final do salto: sábado (3), às 11h20;

Final da trave: segunda-feira (5), às 7h30;

Final do solo: segunda-feira (5), às 9h20.

