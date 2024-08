Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão foi registrado, no início da tarde desta quinta-feira (1º), na rua Francisco Alves, em Arcos.

Os militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foram acionados.

Ao chegar no local, os militares se depararam com uma vítima do sexo masculino de 72 anos, condutor da motocicleta, que se encontrava consciente e orientado com dores na região do membro inferior direito.

Foram prestados os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital São José de Arcos.

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e tomar providências necessárias.

Fonte: Polícia Militar