Menos de um mês depois de relatar na Itatiaia que teve seu ‘ganha-pão’ incendiado, o catador de material reciclável Deigues de Jesus Santos, de 59 anos, recebeu, na manhã desta quinta-feira (1º), um Citroën Berlingo 2019, seminovo. O veículo foi entregue de surpresa pelos empresários Fernando Caetano e Jonas Antunes, ao vivo, durante o Programa Rádio Vivo.

Pai de seis filhos, Deigues teve seu veículo, um Fiorino 2005 incendiado e contou o drama à Itatiaia no dia 4 de julho. A história comoveu a todos, inclusive o vice-presidente comercial da Itatiaia, Bruno Bianchini, e os empresários da MGL Leilões e do Grupo Emtel, que tem 30 anos de tradição em locação de veículo. Juntos, eles se mobilizaram para ajudar o trabalhador.

“Muito melhor do que o Fiorino que eu tinha. Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus”, disse Deigues, que não conteve as lágrimas. “Deus dará a vocês o dobro do dobro. Tenho certeza disso.” O catador estava com a esposa Claudilene e com o filho Samuel, que recebeu as chaves do veículo.

Bruno Bianchini iniciou a mobilização para ajudar Deigues. Durante a entrega do veículo, ele lembrou que ajudar as pessoas está na essência da Itatiaia desde 1952. “Somos uma concessão pública, e o grupo que assumiu, junto com o Rubens Menin, o Diogo Gonçalves, o João Vitor Xavier, toda direção e todos colaboradores têm essa essência”, disse Bruno, que lembrou ainda que tudo ocorreu de maneira rápida e natural.

“Foi uma coincidência estar ali aquele dia, no estúdio da rádio. Tive a ideia de ajudar e os parceiros da Emtel e (da MGL) abraçaram a causa no mesmo minuto, realizando um sonho de Justiça. Que Deus abençoe a família do Deigues e que ele continue o trabalho para sustentar a família”, disse.

Deigues recebeu o veículo com todos os documentos em dia e em seu nome. O carro também foi revisado e preparado para o trabalho de recolhimento de recicláveis. “A Emtel tem mais de 30 anos de mercado e um dos nossos valores é ajudar as pessoas. Então, quando o Jonas me ligou, eu mesma decidi (ajudar). Foi um momento em que usei o espírito de ajudar pessoas”, disse a gerente de vendas Eva Miranda.

Incêndio

O Fiorino foi queimado no dia 30 de junho, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Além do veículo, outros materiais de trabalho foram destruídos. Sem saber a quem recorrer, Deigues resolveu ir até a porta da Itatiaia para pedir ajuda.

“Queimaram meu ganha-pão, meu carro de uns R$ 17 mil. É uma covardia tremenda, minha mulher está arrasada, ela me ajuda todos os dias”, disse ele na época.

Fonte: Itatiaia