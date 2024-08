O próximo domingo (4), será um dia especial dedicado aos cães. A partir das 8:30h, acontecerá a ‘Cãominhada’ um passeio solidário com concentração na loja Petland, localizada na avenida Dr. Henrique Braga, 98.

Toda a comunidade está convidada a participar do evento, que conta com o apoio da Secretaria de Saúde, Associação Protetora dos Animais de Formiga (Apaf), Unifor – MG, Polícia Militar e SAAE.

A programação promete muita diversão para toda a família. Após a concentração, os participantes seguirão em caminhada até a praça São Vicente Ferrer, onde haverá show com Flávia Silva, animação com o Piririca, apresentação de adestramento com o profissional Helder, feirinha de adoção e, o mais importante, vacinação antirrábica gratuita para os pets.

Além da alegria e do bem-estar dos animais, o evento também terá como objetivo a conscientização sobre a importância da responsabilidade com os animais. Serão realizados desfiles com premiação para as categorias mais criativas e sorteios de brindes

Para participar, basta se inscrever na Petland ou através do link.

É importante levar: coleira e guia, comprovante de vacinação antirrábica e água para você e seu pet.