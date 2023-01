Um vídeo de alimentos com larvas, servidos a trabalhadores da Mosaic, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta semana, circula nas redes sociais e está provocando indignações. “Que isso.. Falta de dignidade com o trabalhador industrial” e “credo! Ainda bem que levo marmita” estão entre os comentários à postagem do vídeo, divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região (Stiquifar).

O sindicato declarou por meio de nota que o fato não é novidade e que já reuniu provas e as encaminhou para órgãos competentes. A Mosaic respondeu que o caso está sendo averiguado junto ao prestador de serviços.

O sindicato ressalta que a “gestão da Mosaic não age por omissão, transferindo para os trabalhadores a fiscalização, que deveria estar acontecendo por meio empresa, considerando que a alimentação é item de fundamental importância para o exercício da atividade laboral dos empregados é uma questão de saúde”.

A Mosaic Fertilizantes emitiu nota que, inicialmente, diz que “o bem-estar de funcionários é prioridade na gestão de suas operações. As queixas ligadas à qualidade de alimentação estão sendo averiguadas junto ao prestador de serviços”.

Além disso, a Mosaic ressaltou que “o refeitório de Uberaba passa por auditorias recorrentes de modo a garantir as melhores práticas de segurança alimentar. A empresa manteve contato com o Sindicato sobre o ocorrido e está à disposição para mais informações”.

A Secretaria de Saúde de Uberaba declarou que a Diretoria de Vigilância em Saúde recebeu a denúncia e que a mesma está em fase de apuração.

