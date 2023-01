No início da tarde deste sábado (7), por volta de 12h30, um acidente envolvendo três veículos – dois caminhões e um carro – deixou uma vítima fatal e outra pessoa ferida na MG 439, em Arcos, MG.

A Policia Militar Rodoviária informou que foi acionada a comparecer a rodovia MG 439, próximo ao Km 4, onde segundo relato dos envolvidos, devido ao acúmulo de água sobre a pista, o condutor do caminhão VW 10.160, de 31 anos, deslocou o veículo para contramão, momento em que o veículo Ford Escort conduzido por um homem de 53 anos, que seguia em sentido contrário, reduziu a velocidade para não colidir frontalmente com o mesmo. O veículo, contudo, bateu em uma carreta conduzida por um homem de 39 anos, que vinha logo atrás. A carreta, por fim, colidiu com o caminhão VW.

O motorista do Ford Escort não se feriu no acidente. O motorista da carreta teve ferimentos leves e o motorista do caminhão VW teve o óbito constatado no local do acidente.

A perícia compareceu ao local e já liberou o corpo e os veículos.

Fonte: Portal Arcos