A Câmara Municipal de Formiga votou e aprovou, durante a reunião dessa segunda-feira (5), o Projeto de Lei 371/2022. Ele autoriza o Município a doar terreno à empresa Strongest Pneus, para instalação de novo empreendimento.

O imóvel possui 750 metros quadrados e fica à avenida Maria Amélia de Oliveira, no Distrito José Luiz Andrade II, sendo a doação realizada de acordo com a Política Municipal de Fomento da Atividade Industrial.

Segundo mensagem que acompanha o projeto, “a doação em questão tem como encargo a implantação de unidade produtiva da licitante vencedora, que apresentou como proposta a expansão de sua atual sede, com a geração de dez novos empregos, cujos reflexos se vislumbram na receita municipal e, ainda, na própria economia formiguense”.

PL 369/2022

Também foi aprovado pela Câmara de Formiga, durante a reunião, o Projeto de Lei 369/2022.

A proposta altera dispositivos da Lei 5.790, de dezembro de 2021, com a finalidade de abrir crédito suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 162.400,45 e modificar a nomenclatura constante na Lei Orçamentária.

Fonte: Câmara Municipal