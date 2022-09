Com a queda do poder de compra, muitos brasileiros não foram obrigados apenas a reduzir o consumo de alimentos. Tiveram de economizar também na aquisição de produtos de higiene. Uma pesquisa realizada pela Kantar, empresa de consultoria especializada em hábitos de consumo, tem muita gente dispensando até o uso do sabonete durante o banho para economizar.

Segundo a pesquisa voltada para produtos de cuidados pessoais, 68% dos brasileiros tomam, em média, dois banhos por dia. No segundo trimestre deste ano, as ocasiões em que o brasileiro não incluiu nenhum produto em um de seus banhos cresceram 9% se comparadas ao mesmo período de 2018. E o preço médio do quilo do sabonete aumentou 42% no mesmo período.

O “banho só com água” tem sido uma realidade, especialmente, pela classe DE, em sua maioria mulheres (53%), das quais 75% não são casadas, são mães que trabalham fora, com filhos de até 15 anos, em lares com quatro ou mais pessoas.

A pesquisa indicou que a economia envolve também a higiene dos cabelos. O volume deste produto comprado caiu 4% entre o 1º e 2º trimestres deste ano, enquanto as ocasiões de uso aumentaram 2%, indicando que as pessoas estão fazendo o produto render mais no banho. As embalagens econômicas dessa categoria (600 ml) registraram alta de 5% no trimestre.

A Kantar verificou também que o consumidor vem simplificando e optando por menos produtos na hora de lavar os cabelos. A quantidade de itens usados no momento caiu consideravelmente: o uso de 6 produtos retraiu 53,7% e o uso de 5 por banho caiu 11,7%, enquanto a utilização de 2 produtos aumentou 10,9%.

