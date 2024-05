As provas foram feitas em outubro de 2023, em 45 municípios mineiro, sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a SEE/MG, é de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações sobre o andamento do concurso.

“Este resultado representa mais um esforço para entrada de servidores no serviço público. Este concurso vem reforçar nosso compromisso com nossos servidores e com a nossa população de aumentarmos o quadro de efetivos da SEE/MG, em praticamente todas as carreiras. Estamos trabalhando para homologar o concurso de 2023, ainda em maio, e já começar as nomeações dos aprovados”, afirmou a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro, destacou o empenho da pasta para aumentar o quadro de servidores efetivos.