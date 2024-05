Um vídeo do pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, repercutiu na internet, nesta semana, após o religioso afirmar durante um culto que, em alguns casos, crianças que são vítimas de abuso sexual têm participação e culpa dos crimes.

“Existem situações em que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro”, afirmou.

O vídeo com a fala do religioso foi compartilhado por uma página na internet nesta terça-feira (30) e possui, até o momento, 170 mil visualizações. No trecho, o pastor comenta sobre o caso de uma criança de 5 anos que foi abusada sexualmente por primos.

O religioso afirma que os pais não devem deixar os filhos dormirem na casa dos outros, nem mesmo de parentes, a fim de evitar os abusos. Jonas Pimentel diz que o lugar dos filhos é junto dos pais, a não ser quando “existe uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa”.

“Os pais e, principalmente as mães, devem ter muito cuidado, devem ter muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe, a menos que exista uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa, não é?”, continua o pastor.

Pelas redes sociais, internautas se revoltaram com a fala do pastor.

Fonte; O Tempo