O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu o Ministério do Meio Ambiente para a senadora Simone Tebet (MDB) nesta sexta-feira (23) durante uma reunião em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com informações da GloboNews, a conversa foi “inconclusiva” porque Tebet não quer atravessar o caminho da ex-ministra Marina Silva (Rede). Para resolver a situação, Lula também vai se reunir com a aliada.

Aliados do petista articulam para que Marina ocupe o cargo de autoridade climática, com status de ministério ligado à Presidência da República. Com isso, Tebet poderia ficar com o Meio Ambiente. Outra possibilidade, seria Tebet ficar com a pasta de Cidades ou Planejamento.

Servidores do Ministério do Meio Ambiente emitiram uma nota reforçando a necessidade da nomeação de alguém respeitado por ambientalistas. “A Ascema Nacional [Associação Nacional dos Servidores Ambientais] se posiciona favorável a um nome de uma liderança que defenda a pauta socioambiental de fato, frente ao caos e desafios atuais”, diz a associação de servidores.

Reservadamente, a nota é tida como um sinal de reforço ao apoio dos trabalhadores da área ao nome da ex-ministra.

Fonte: Estado de Minas