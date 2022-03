Mais de 230 refugiados ucranianos devem chegar em um avião fretado ao Brasil, entre 1° e 10 de abril. A operação é comandada pela Global Kingdom Partnership Network (GKPN), uma rede internacional de missionários cristãos. Igrejas brasileiras se dispuseram a mantê-los por ao menos um ano.

Dois grupos com quase 70 ucranianos que deixaram o país natal em função da invasão russa já estão em solo brasileiro. A permanência ou não deles no território brasileiro será escolha de cada um.

Famílias ucranianas estão sendo encaminhadas para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Elas desembarcam no Brasil já com a garantia de moradia e até possibilidade de trabalho imediato.

Do grupo que chega em abril, ao menos 83 seguem para o Paraná. Estado com o maior número de imigrantes ucranianos no Brasil, ele acolheu a primeira leva de refugiados, que chegou em 18 de março.