Mais de 260 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem cerca de 22,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os destaques está o concurso da Receita Federal, que oferece 669 vagas para auditor fiscal e analista tributário, com salário de até R$ 21.029,09.

Outro concurso bastante esperado foi lançado na sexta-feira (23) pelo Banco do Brasil e oferece 6 mil vagas para o cargo de escriturário, com salário de R$ 3,6 mil .

Há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Polícia Militar, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais em vários estados.

Nesta segunda, pelo menos 17 órgãos abrem o prazo de inscrições para 1.108 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.500 na Prefeitura de Fonte Boa (AM).

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS

Fonte: G1