Um motorista de 31 anos, de São Gotardo, morreu após o carro em que ele estava capotar na altura do km 317 da BR-354, em Rio Paranaíba. O acidente foi registrado na madrugada de domingo (25).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local os militares encontraram um carro com sinais de capotamento e que o motorista não apresentava sinais de vida.

Uma testemunha contou que estava com a vítima em uma festa quando se desentenderam e o homem teria seguido para Rio Paranaíba. Horas depois eles voltaram a conversar e o motorista tinha dito que voltaria para São Gotardo; eles não voltaram a se falar.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de rotina; o carro foi liberado para a família após a fiscalização. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

Fonte: G1