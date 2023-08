A abertura da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) movimenta o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, desde a noite de quarta-feira (2), quando milhares de estudantes-atletas participaram da cerimônia de abertura da nova fase da competição.

Considerado o maior evento esportivo-social do país, o Jemg reúne aproximadamente 6,4 mil estudantes-atletas de 1.012 escolas públicas e particulares de 277 municípios do estado, que vão competir em 14 modalidades esportivas. As delegações dos municípios se apresentaram na solenidade realizada no Parque Fernando Costa.

As competições se estendem até o próximo domingo (6/8), em diversos complexos esportivos na cidade.

Serão mais de 1,2 mil jogos, divididos nas modalidades atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, nos naipes masculino e feminino, nos módulos I e II.