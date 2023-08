No início desta semana, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, cumpriu agenda em Belo Horizonte, participando de diversas reuniões.

Na segunda-feira (31) a primeira reunião foi na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), com a participação do secretário Thales Fernandes, do superintendente de Abastecimento e Cooperativismo, Gilson de Assis Sale, e do subsecretário de Política e Economia Agropecuária do Estado, Caio César Coimbra. Participaram, também, o Secretário Municipal de Agronegócios, Gustavo Mendes Martins e a coordenadora de Agricultura e Banco de Alimentos de Divinópolis, Claudia Santana. A pauta da reunião foi o Programa de Aquisição de Alimentos (execução estadual), importante programa para a Segurança Alimentar e para a Agricultura Familiar.

A segunda reunião do dia foi realizada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), com a secretária Elizabeth Jucá e com o superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional, Henrique Carvalho. A pauta foi a apresentação do trabalho desenvolvido pelos Bancos de Alimentos de Minas Gerais em prol da Segurança Alimentar e Nutricional.

Na mesma reunião, também foi apresentado o Documento de Referência da Rede Mineira de Bancos de Alimentos, que está sendo construída pelas Redes BARCOS-MG (Bancos e Alimentos das Regiões Centro Oeste e Sul de Minas) e REBA-RMBH (Rede de Bancos de Alimentos da Região Metropolitana de BH). Participaram da reunião representantes dos Bancos de Alimentos de Divinópolis, Formiga, Sabará, Ribeirão das Neves, Perdões e do Mesa Brasil Sesc.