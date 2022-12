O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE) informou, nesta quarta-feira (7), que a pesquisa do Censo Demográfico 2022 em Formiga está 92% concluída.

De acordo com o jornal ‘O Pergaminho’ a coleta de dados, que teve início no dia 1º de agosto, está sendo feita por recenseadores na área urbana e rural do município.

Segundo o agente censitário municipal do IBGE, Lucas Paim Frade, para finalizar a pesquisa na cidade das Areias Brancas, falta concluir a coleta de dados em cinco comunidades rurais: Albertos, Timboré, Baiões, Rodrigues e Padre Trindade.

Ele contou ainda que, até o momento, cerca de 25 mil domicílios com moradores foram visitados em Formiga. “A população recenseada chegou a 64.504, mas temos uma pequena taxa de ausentes que iremos voltar. Então esse número irá aumentar”, comentou.

A previsão é de que até o fim de dezembro o trabalho de pesquisa seja concluído. A coleta de dados é feita por recenseadores que possuem o crachá de identificação com número de matrícula, CPF e QR code, que podem ser conferidos pelo site do IBGE. Para confirmar a identidade do recenseador, basta acessar o site.

No Censo deste ano, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, e o ampliado, com 77 perguntas e é respondido por cerca de 11% dos domicílios. A seleção da amostra que responderá o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no DMC do recenseador.

Fonte: Jornal O Pergaminho