A Polícia Civil de Minas Gerais identificou, nesta terça-feira (3), mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu há mais de três anos e causou a morte de 270 pessoas na ocasião.

A mais recente vítima identificada é o engenheiro de produção Luis Felipe Alves. Na época da tragédia, o jovem natural de Jundiaí, em São Paulo, tinha 30 anos e trabalhava na Vale. Ainda hoje, a família mantém um projeto social que leva o nome do engenheiro.

Segundo a Polícia Civil, a identificação ocorreu por meio reconhecimento através da arcada dentária. O segmento estava em meio a uma ossada encontrada pelos bombeiros na segunda-feira (2).

No momento, cinco pessoas permanecem desaparecidas em meio a lama em Brumadinho. Antes da identificação que ocorreu nesta terça-feira, a última vítima reconhecida Polícia Civil foi no dia 29 de dezembro do ano passado.

