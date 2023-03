O vereador Marcelo Fernandes, esteve na zona rural da Comunidade de Timboré, no sábado 94), reunido com os moradores para ouvi-los e saber as reais demandas daquela região.

Na oportunidade, alguns pedidos, foram apresentados e serão atendidos pela Prefeitura, tais como: iluminação de led e o novo Posto de Saúde (o Posto será nas dependências da antiga escola).

O vereador ainda acompanhou de perto o início da obra de pavimentação das ruas.

Durante a visita, e a reunião com os moradores, o prefeito Eugênio Vilela, a vice-prefeita, Adriana Prado e o secretário de Saúde, Gleidson Frade estiveram presentes.

Marcelo falou com os moradores, agradeceu a atenção por recebe-los tão bem. Ele reforçou que estará sempre trabalhando em prol da execução das demandas solicitadas. O parlamentar também agradeceu o Executivo pela atenção dada a todos.

A visita na Comunidade de Timboré e o encontro com os moradores é mais uma ação do plano de trabalho do vereador. O Mandato Comunitário tem como objetivo escutar o cidadão formiguense e acompanhar de perto as demandas e os pedidos de providência.

Fonte: Câmara Municipal