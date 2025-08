Em ato convocado por lideranças de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), milhares de manifestantes se reuniram na manhã deste domingo (3/8) na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. No centro da pauta estão pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme os organizadores, o ato na Praça da Liberdade deve contar com os principais quadros do PL em Minas Gerais, como o deputado federal Nikolas Ferreira, o deputado estadual Bruno Engler, o deputado federal e presidente estadual da sigla, Domingos Sávio, e os vereadores de Belo Horizonte Pablo Almeida e Vile. A expectativa do grupo é reunir entre 10 mil e 30 mil pessoas na capital mineira.

O ato ocorre na esteira de decisões recentes de Moraes, que fechou o cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ao impor uma série de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. As imposições foram determinadas no âmbito da investigação que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário, que é acusado de interferir junto ao governo dos Estados Unidos para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e o STF. Conforme a decisão do magistrado, foi identificado risco de fuga de Bolsonaro, o que também levou à determinação de recolhimento noturno.

O ato deste domingo se ancora nesta e em outras decisões anteriores de Moraes para acusar o magistrado de extrapolar limites constitucionais e, segundo o grupo, fazer uso da Suprema Corte para perseguição política.

Em relação ao governo do presidente da República, o grupo protesta contra o que chama de “irresponsabilidade institucional”. Com cartazes com dizeres como “Fora Lula” e “Lula pai dos impostos”, os manifestantes entoam palavras de ordem contra o mandatário petista e também pedem o impeachment do presidente.

Fonte: Clarisse Souza/O Tempo