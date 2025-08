O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (1º) que ordenou a movimentação de submarinos nucleares após ameaças da Rússia envolvendo o uso de uma arma conhecida como “Mão Morta”.

Contexto: O episódio marca uma nova escalada nas tensões entre Rússia e Estados Unidos. Nos últimos dias, Trump vem trocando farpas com Dimitri Medvedev, ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança do país.

Na segunda-feira (28), Trump afirmou estar decepcionado com Moscou e deu um prazo de 10 dias para um cessar-fogo com a Ucrânia. Caso contrário, ele prometeu endurecer as sanções contra o governo russo.

Medvedev respondeu no mesmo dia, por meio de uma rede social. O russo acusou o presidente americano de jogar o “jogo do ultimato” e disse que as pressões representam “um passo em direção à guerra”.

Na quarta-feira (30), Trump voltou ao ataque, chamou Medvedev de “fracassado” e disse que o russo precisava ter cuidado com as palavras.

com as palavras. Horas depois, Medvedev usou seu canal do Telegram para dizer que o presidente americano estava nervoso e fez uma ameaça: “Trump deveria se lembrar de como a lendária ‘Mão Morta’ pode ser perigosa”.

Mão Morta: A ferramenta, na verdade, é um sistema de mísseis nucleares com alto poder destrutivo. O sistema costuma ser classificado como uma “arma apocalíptica”.

Informações de inteligência indicam que o sistema começou a ser desenvolvido nos anos 1970, em plena Guerra Fria .

. Na época, a União Soviética temia o avanço do arsenal nuclear dos EUA e buscava uma forma de garantir resposta em caso de ataque massivo.

e buscava uma forma de garantir resposta em caso de ataque massivo. Segundo o Centro para Análises Navais (CNA, na sigla em inglês), o sistema foi ativado em 1986 e também é conhecido como “Perimetr” .

. A existência da Mão Morta foi noticiada pelo jornal The New York Times em 1993. A reportagem descreveu o sistema como uma “máquina do juízo final”.

“Se o sistema realmente existir — e alguns analistas de inteligência dos EUA dizem que é improvável, mas possível — isso marcaria a primeira vez na era nuclear em que uma máquina foi programada para apertar o botão [de disparo]”, escreveu o jornal.

Como funciona: O sistema foi projetado para dar uma espécie de “resposta final” caso o país sofra um ataque que mate as suas principais lideranças, incluindo o presidente.

A ferramenta tem um sistema de sensores localizados junto a centros de comando soviéticos.

localizados junto a centros de comando soviéticos. Se um ataque nuclear for detectado, o sistema pode iniciar o lançamento de mísseis nucleares especialmente equipados.

especialmente equipados. Uma vez no ar, os mísseis transmitem os códigos para outros lançadores de mísseis balísticos espalhados pelo país e atacam o inimigo.

de mísseis balísticos espalhados pelo país e atacam o inimigo. O armamento está guardado em estruturas subterrâneas altamente protegidas.

O nome Mão Morta: O sistema pode ser ativado manualmente ou de forma automática. E é por este motivo que ele ficou conhecido por este nome. Veja, abaixo, os detalhes.