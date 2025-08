O jovem Julio César Barbosa Criscoulo, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos causados por um atropelamento ocorrido na noite deste sábado, 02, em Piumhi. Julio foi atingido enquanto atravessava a faixa de pedestres na praça Dr. Avelino de Queiroz, popularmente conhecida como Praça da Matriz, localizada no centro da cidade.

O jovem estava em um trailer de lanches com sua família quando se levantou para ir ao banheiro em um bar do outro lado da rua. Ao atravessar a faixa de pedestres, Julio foi atingido por um veículo em alta velocidade. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

O motorista que causou o acidente não parou para prestar socorro e fugiu do local. Testemunhas relataram que o veículo envolvido seria um Volkswagen Jetta de cor preta, mas a informação ainda está sendo verificada pelas autoridades. A Polícia Militar foi acionada, ouviu testemunhas e iniciou a análise das câmeras de segurança da região para tentar identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Na manhã deste domingo, 3, a Polícia Militar informou que continua em busca do motorista responsável pelo acidente e pediu que a sociedade ajude nas investigações. A Polícia Civil também trabalha para responsabilizar o autor do atropelamento. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181, ou pelo telefone de emergência da Polícia Militar, o 190.

Julio César deixa familiares e amigos enlutados. O velório será realizado neste domingo, 3, no Cemitério da Saudade, em Piumhi, seguido de sepultamento.

Fonte e foto: Onda Oeste e Tribuna