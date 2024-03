O mês de março de 2024 já está sendo considerado o segundo mês mais violento da história de Divinópolis, com o registro de cinco homicídios, perdendo somente para o ano de 2018, onde o registro aponta seis homicídios. Essas informações foram confirmadas pelo MPA, em uma pesquisa feita nos dados abertos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme a Sejusp, no mês de março de 2023 foram registrados quatro homicídios. Em 2024, no mesmo mês, já somam cinco o número de homicídios. Nos três primeiros meses do ano passado foram 13 mortes. Neste ano, foram 8 mortes registradas.

O número de homicídios em Divinópolis, em março, começou a ser contabilizado no dia 06, quando a Polícia Militar localizou o corpo de Paulo Victor Pereira Viriato, de 25 anos, enterrado em um lote vago na rua Lucia Germano, bairro Copacabana, em Divinópolis. O rapaz era considerado desaparecido, desde o dia 04 de março, quando saiu para ir à casa do irmão, desde então não houve novas informações sobre ele. Com relação à motivação e autoria do crime ainda não foi divulgada nenhuma hipótese, uma vez que ele não tinha nenhum registro de prisões anteriores. A atualização será assim que houver novas informações oficiais sobre o caso.

Já no dia 11 de março, um detento no Presídio Floramar foi morto dentro da cela. A Polícia Civil, nesse caso, já concluiu o inquérito instaurado para apurar esse homicídio, onde a vítima, um detento de 34 anos, foi asfixiado até a morte. O suspeito, de 32, também preso, foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado.

No dia dos fatos, o suspeito alertou um policial penal sobre o ocorrido, confessando ter matado o colega de cela. A equipe da Polícia Penal foi ao local e encontrou a vítima sem vida sobre a cama. A perícia técnica da Polícia Civil constatou que a vítima foi asfixiada.

Conforme informações do delegado responsável pelo inquérito, Hans Baia, a confissão do suspeito foi corroborada por evidências testemunhais e periciais. O inquérito foi relatado à Justiça com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de asfixia.

No dia 14 de março, um idoso de 66 anos, foi morto a facadas no bairro Realengo, em Divinópolis. O vizinho é acusado de ser o autor do homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o acusado já se conheciam e moravam na mesma rua. Ainda conforme a Polícia, dois dias atrás, os dois tiveram uma discussão em um depósito. Segundo testemunhas, o suspeito provocou o acidente intencionalmente.

O suspeito fugiu após o crime e conforme a Polícia, ele tem passagens policiais por agressão e atrito verbal. Já foi feita a identificação do acusado. Os militares seguem em rastreamento para localizá-lo.

No entanto, no dia 17 de março, um homem de 31 anos foi morto a facadas, no bairro Padre Eustáquio, em Divinópolis. Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Santa Clara, próximo a um ponto de ônibus. Assim que uma viatura chegou no local, a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que haviam 10 perfurações em várias partes do corpo.

O homem tinha várias passagens pela polícia, com destaque para um homicídio praticado em 2017. Além disso, ele tinha registros por receptação, ameaça, tráfico de drogas e por não-pagamento de pensão alimentícia. Até o momento, ninguém foi preso. A PM segue em busca do autor do crime.

No dia 25 de março, um jovem foi assassinado na rua Goiás, no Centro de Divinópolis, em plena luz do dia. Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e atiraram contra o jovem. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Nesse caso, foi preso um dos acusados, o outro foi identificado, mas continua foragido. A moto utilizada no crime foi apreendida. Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos suspeitos.

É importante ressaltar que acompanhar os números são fundamentais para entender os desafios enfrentados pelas autoridades e pela comunidade local. A segurança pública, políticas de prevenção e a conscientização da sociedade são ferramentas essenciais para combater os homicídios.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), destaca o trabalho preventivo, repressivo e investigativo realizado pelas Polícias Militar e Civil, bem como o aumento nas operações policiais e apreensões de armas e simulacros, no combate dos homicídios no município de Divinópolis e região.

