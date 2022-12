A cantora, Margareth Menezes, afirmou nesta terça-feira (13), que aceitou o convite para ser ministra da Cultura. A artista se reuniu com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fez o convite formal a ela. “Aceitei essa missão, eu vi como uma missão”, afirmou ela no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona a transição do futuro governo.

Margareth disse que foi uma surpresa para ela. “Estou entendendo o meu lugar nesta representação, entendendo também a necessidade de fazer uma força-tarefa para a gente levantar (o ministério)”.

Segundo a cantora, Lula teria dito a ela que quer um ministério da Cultura forte para atender os anseios do povo brasileiro. “É isso, vamos trabalhar e trabalhar muito com a minha equipe”.

Margareth Menezes é a primeira mulher e também a primeira pessoa negra indicada para compor o novo governo Lula.

O nome de Margareth Menezes começou a ser especulado nas últimas semanas e gerou reações adversas em representantes do setor cultural e do meio político. Parte dos aliados do PT defendiam que seria melhor escolher alguém com mais experiência em gestão, enquanto outros passaram a defender a cantora.

Fonte: O Tempo