Uma médica foi ameaçada de morte e chegou a ser arrastada pelos cabelos por uma paciente em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nesse domingo (11). A agressora disse que atiraria na profissional e foi presa em flagrante no Pronto Socorro Municipal.

A médica plantonista contou aos policiais que a paciente chegou à unidade após receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela passou pela triagem, foi classificada como de baixa emergência e aguardava atendimento, quando passou a ficar exaltada.

Ela questionou à médica sobre demora no atendimento e recebeu a resposta de que seria recebida assim que a profissional estivesse disponível. Como houve animosidade entre as duas, a mulher foi encaminhada a outro médico do PS.

Nesse momento, a situação saiu de controle e a paciente, insatisfeita, passou a a xingar a médica. Ela não deixou o local e fez ameaças, dizendo que iria dar um tiro na cabeça da profissional de saúde.

Foi num momento em que conseguiu driblar a vigilância, que a mulher atacou fisicamente a vítima. Ao invadir a área de atendimento, surpreendeu a médica com as agressões, tendo até arrastado a vítima pelos cabelos e pelos braços. Outros trabalhadores da unidade contiveram a agressora.

Presa pela Polícia Militar (PM), ela alegou que faz acompanhamento psiquiátrico e usa medicamentos controlados para ansiedade e depressão.

