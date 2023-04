A Marinha do Brasil, por meio da Força de Fuzileiros da Esquadra, realizará a Operação Furnas em maio de 2023, com uma Ação Cívico-Social em São José da Barra e um desfile militar em Passos, ambos em Minas Gerais. A operação contará com exercícios de Operações Ribeirinhas, de Paz, Contraterrorismo, Humanitárias e de apoio à Defesa Civil.

No ano anterior, em maio de 2022, foi realizado o último Adestramento de Operações Ribeirinhas (AdestOpRib) na região de Furnas, em Minas Gerais, com a participação de mais de 700 militares. A presença da Marinha na região tem importância estratégica para a segurança dos turistas e o desenvolvimento do turismo local, como destacou o Prefeito do município de Capitólio.

A operação permite que a Força de Fuzileiros da Esquadra exerça suas habilidades em um ambiente ribeirinho específico e integrado, incluindo transporte, abastecimento, serviços de saúde e polícia. Em 2022, uma Demonstração Operativa foi realizada com a apresentação de Carros Lagartas Anfíbio, caças, helicópteros e embarcações, aberta ao público e com a presença de autoridades locais.

Fonte: Portal Onda Sul