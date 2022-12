Quem pretende ficar milionário até o dia 31, já está perdendo tempo caso ainda não tenha ido à lotérica mais próxima. Desde sábado (17), as vendas exclusivas para a Mega da Virada já estão disponíveis.

Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 450 milhões e não se acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre acertadores da quina e assim por diante.

Se algum sortudo levar a bolada sozinho, ao aplicar todo o valor na poupança, receberá uma média de R$ 3 milhões de rendimento ao mês. Gastando menos de 10% do prêmio, dá para comprar uma mansão numa ilha paradisíaca – e privada – um carro superesportivo, um jatinho e um iate.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro nas lotéricas de todo o país, pelo site Loterias Caixa ou pelo aplicativo. Uma aposta simples da Mega, com seis números, custa R$ 4,50.

Se quiser jogar com os amigos, família ou colegas do trabalho, o bolão é uma boa pedida. Basta formar um grupo, escolher os números, marcar quantas cotas vai querer e fazer a aposta. O valor mínimo nessa modalidade é de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. O mínimo de cotas são duas e o máximo é 100. As lotéricas também disponibilizam bolões.

Fonte: O Tempo