Ao longo de 13 edições da Mega da Virada, 111 apostas vencedoras dividiram — proporcionalmente, considerando cada sorteio e o número de vencedores — um total de R$ 3,33 bilhões.Até hoje, o concurso especial nunca teve ganhador único.

O prêmio previsto para Mega da Virada 2022, de R$ 500 milhões, é o maior da história. Caso tenha um único vencedor, será o maior valor pago individualmente desde o início do concurso.

Quem mais encheu o cofre até o momento foram os dois jogos vencedores de 2021, que dividiram o prêmio de R$ 378,1 milhões — R$ 189 milhões para cada.

Desde a primeira edição, em 2009, três sorteios tiveram os menores rateios, com prêmios divididos entre dois ganhadores:

2021: duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões

duas apostas dividiram 2020: duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões

duas apostas dividiram 2009: duas apostas dividiram R$ 144,9 milhões.

Por outro lado, a maior divisão da Mega da Virada aconteceu em 2018, quando 52 apostas saíram vitoriosas para um prêmio de R$ 302,5 milhões. Cada vencedor ficou com “apenas” R$ 5,8 milhões.

Os quatro sorteios com maiores rateios na história do concurso foram divididos entre 81 apostas vencedoras:

2018: 52 apostas dividiram R$ 302,5 milhões

52 apostas dividiram 2017: 17 pessoas dividiram R$ 306,7 milhões

17 pessoas dividiram 2016: 6 pessoas dividiram R$ 220,9 milhões

6 pessoas dividiram 2015: 6 pessoas dividiram R$ 246,5 milhões

Apostas

No sorteio deste ano, é possível apostar em uma quantidade maior de números – o que amplia as possibilidades de acerto. A quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20.

Os valores vão de R$ 4,50 para um jogo simples, de seis dezenas, a R$ 174.420,00 para quem quiser marcar 20 dezenas em um único jogo.

Custo mais alto, maior probabilidade de ganhar: segundo a Caixa Econômica Federal, quem arriscar aposta com 20 dezenas tem probabilidade de um acerto em 1.292. Para quem fizer a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade é de um em 50.063.860.

Como apostar?

Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.

Além disso, quem aposta também pode escolher participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo próprio no volante, ou adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas – nesse último caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota poderá ser cobrada.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking.

Fonte: G1