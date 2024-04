Oito apostas de Minas Gerais acertaram a quina no sorteio da Mega-Sena, sendo duas registradas em Belo Horizonte. Os outros jogadores são dos municípios de Ibirité, na região metropolitana; Itaúna, no Centro-Oeste (1); Juiz de Fora, na Zona da Mata (1); Senhora dos Remédios, na região Central (1); e Uberlândia, no Triângulo (2). Cada aposta vai embolsar R$ 48 mil, segundo a Caixa.

Outras 462 apostas registradas por jogadores mineiros acertaram quatro dezenas e levaram a premiação da quadra. Cada um deles poderá sacar R$933,87.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e por isso o prêmio acumulou. O próximo sorteio será na próxima terça-feira e o concurso pode pagar cerca de R$ 43 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 12 -22 – 23 – 24 – 47 – 53

Fonte: O Tempo