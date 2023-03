A menina de 6 anos que esperava por um transplante de coração há nove meses morreu nesse sábado (18), sem passar pelo procedimento. A família de Alice Rodrigues não tem condições de custear o velório e o sepultamento, por isso criou uma vaquinha para juntar o dinheiro para pagar pela cerimônia.

Quando recém-nascida, Alice recebeu o diagnóstico de cardiopatia congênita. Ela precisou fazer duas cirurgias e estava internada no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF).

“Alice está no céu. Para o seu sepultamento a família está sem condições e precisamos da sua ajuda! Qualquer quantia será bem-vinda. Suas palavras, seu sorriso e sua voz doce, tudo isso fará parte de nós”, publicou a família.

O portal Metrópoles publicou em janeiro o presente que Alice tinha pedido ao Papai Noel. “Querido Papai Noel, estou internada no ICTDF há muitos meses. Por isso, nesse ano, eu gostaria de ganhar um coração especial”, pediu a menina.

De acordo com Francisca Rodrigues, mãe da criança, em julho do ano passado Alice adoeceu e precisou ser levada para o centro cirúrgico. “Logo após o procedimento, nos informaram que o coração dela estava frágil. A única solução, portanto, no caso, seria o transplante”, conta a manicure.

Interessados em ajudar com os custos do velório e do enterro de Alice podem transferir os valores para o Pix: 070142254154

