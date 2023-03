Um homem e uma mulher ficaram presos às ferragens de um carro após um acidente e quase morreram carbonizados, no sábado (18), na BR- 365, km 363, próximo à Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O veículo pegou fogo após batida contra um caminhão, mas o casal foi salvo por populares até a chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, quando os militares chegaram no local, o casal já estava fora do veículo e sendo atendido por uma equipe do Samu. Policiais militares também estavam no local.

Quando chegaram ao local, os bombeiros combateram o incêndio que tomou conta do veículo e nas margens da rodovia.

As duas vítimas foram conduzidas pelo SAMU ao hospital em Patos de Minas. O condutor do caminhão não apresentava ferimentos e dispensou atendimento.

Fonte: Hoje em Dia