A Central de Regulação do SAMU Centro-Oeste recebeu chamado às 20h09 dessa sexta-feira (28) para atendimento de um atropelamento, na avenida Carandaí, bairro Concesso Elias, em Nova Serrana.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Nova Serrana encontrou com militares do Corpo de Bombeiros que já prestavam os primeiros atendimentos à um menino, de quatro anos. Estava inconsciente, em estado gravíssimo.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado no local, porém teve uma parada Cardiorrespiratória. Chegou a ser encaminhado para o Hospital São José, em Nova Serrana, mas não reagiu às manobras de ressuscitação e foi a óbito.

Não foi especificado no prontuário por qual tipo de veículo foi atropelado.