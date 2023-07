Na madrugada deste sábado (29), o DJ Pedro Sampaio compartilhou um relato chocante em suas redes sociais, revelando que por pouco não foi vítima de um atentado, que se transformou em uma tentativa de homicídio no Rio de Janeiro.

Ele mostrou uma foto de seu carro, que foi atingido por um tiro diretamente no vidro da porta do motorista, na altura do banco. Por sorte, o veículo era blindado, e a bala não atravessou a proteção.

Apesar do susto, Pedro Sampaio escreveu na legenda da foto: “Livramento”. O post nos stories do Instagram deixou seus fãs em pânico, preocupados com o ocorrido. Após algumas horas, o artista voltou às redes para compartilhar mais detalhes sobre seu estado de saúde.