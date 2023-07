Um homem de 56 anos sofreu fraturas e ferimentos ao se envolver em um acidente, na madrugada deste sábado (29), na MG 497, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima relatou que perdeu o controle do carro ao tentar se desviar de um cachorro que invadiu a pista. O carro atingiu um radar de velocidade e capotou na sequência.

Apesar do veículo ter ficado totalmente destruído, o homem conseguiu sair do interior, com receio de que o carro explodisse ou pegasse fogo. Ele sofreu escoriações por todo o corpo e quebrou a clavícula. Foi mediatamente levado para uma unidade de saúde de Iturama.

Um pouco antes e na mesma região, um militar de 19 anos, perdeu a vida após bater o carro que conduzia contra dois postes numa das principais avenidas de Araguari, a 30 km de Uberlândia. A suspeita é que ele estivesse em alta velocidade. O impacto foi tão grande que o veículo se partiu ao meio.