Nessa segunda-feira (23), a Polícia Militar (PMMG) de Delfinópolis, no Sudoeste do estado, recebeu uma denúncia anônima de que havia uma criança sozinha em uma residência do distrito de Olhos d’Água. Além disso, a informação dava conta de que no local havia uma arma de fogo e animais abatidos.

No local, os militares verificaram que o portão da residência estava aberto. Quando chegaram próximo a uma máquina de lavar, viram uma arma de fogo tipo espingarda, marca Boito, calibre .28 e quatro cartuchos. No interior do imóvel estava uma criança de 11 anos.

A PM permaneceu no local e aguardou a chegada do responsável pela criança, um homem de 19 anos, que aparece em um vídeo manuseando a referida arma de fogo.

Ele foi preso, a arma de fogo apreendida e a criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Delfinópolis. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Cássia e autuado pelo delegado Marcus Piedade por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade.

“Vamos ouvir testemunhas e vizinhos para ver se ele costuma deixar a criança sozinha. Ele poderá ser enquadrado por abandono de incapaz, mas isso só as investigações vão apurar”, disse o delegado.

Fonte: Estado de Minas