Na madrugada de terça-feira (17), a Polícia Militar efetuou a prisão de uma mulher, de 45 anos, por comunicação falsa de crime, ao constatar que ela teria feito um registro de roubo de celular para receber o seguro.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria feito um registro de roubo, dias antes, em que acusava um homem de 28 anos de ter roubado seu telefone celular.

Na ocasião, ela afirmou que o suposto autor do roubo teria lhe agarrado pelo braço e com uso de força tomado seu aparelho celular.

Durante as investigações, para localizar e prender o “suposto responsável”, constatou-se que, na verdade, não houve nenhum roubo, mas que a mulher teria ingerido bebida alcóolica na companhia do jovem, oportunidade em que emprestou o telefone a seu conhecido.

Foi constatado ainda que a mulher resolveu registrar uma ocorrência de roubo para poder receber um novo aparelho de telefone celular, pois o jovem não teria devolvido o aparelho que ela o emprestou e que teria inclusive vendido o aparelho celular para um terceiro.

Sendo assim, a mulher mesmo sabendo que não ocorrera nenhum roubo e que na verdade emprestou seu telefone para o homem, fez um registro de ocorrência policial de roubo e acionou o seguro do telefone, recebendo um novo aparelho, após aplicar o golpe do seguro do celular.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia.

Fonte: Polícia Militar