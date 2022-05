Alunos do 6º ano da Escola Estadual Tonico Leite estiveram na Câmara Municipal de Formiga na manhã desta sexta-feira (20). A visita ao Poder Legislativo faz parte dos ensinos de Educação e Cidadania.

Os estudantes foram recebidos pela vereadora Joice Alvarenga, que explanou aos visitantes sobre os três poderes, o papel do Poder Legislativo e a importância da juventude no processo político do país.

Os alunos fizeram a visita acompanhados dos professores Saymon, Robson, Elessandra, Gislene, Rosane e Janaína.

Fonte: Câmara Municipal