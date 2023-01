Um homem de 52 anos foi preso por importunação sexual praticada contra duas mulheres, de 19 e 47, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nessa terça-feira (24). Moradores do bairro São Geraldo ficaram indignados com o crime e o agrediram jogando objetos nele e na casa onde mora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas contaram que o homem mostrou o órgão genital para elas e se masturbou. Para intimidar as mulheres e evitar que elas o denunciassem, o homem ainda as ameaçou com uma foice.

Os vizinhos do suspeito disseram que a prática do crime é recorrente e, por isso, jogaram objetos na direção dele. O homem teve escoriações, mas dispensou atendimento médico. Aos policiais ele negou o crime, no entanto acabou sendo preso em flagrante.

A casa do suspeito teve algumas partes danificadas devido aos objetos que foram lançados. O imóvel ficou sob os cuidados da companheira do conduzido. O caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Juiz de Fora, local onde o suspeito ficou à disposição da Autoridade de Polícia Judiciária.

Fonte: O Tempo