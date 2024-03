O Ministério Público de Minas Gerais informou que instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar as denúncias relacionadas à dentista Camila Groppo. Ao menos dez mulheres procuraram a Polícia Civil para informar que estão sofrendo consequências graves após procedimentos estéticos realizados com a profissional — como retirada de papada. As intervenções foram realizadas em dezembro de 2023 e, até hoje, as denunciantes afirmam estar sofrendo com infecções.

Há a suspeita de que um surto de uma micobactéria seja a causa das complicações. A hipótese está sendo averiguada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BH) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A clínica onde Camila atuava está fechada e interditada pela Vigilância Sanitária da capital (VISA). O advogado da dentista, Vinícius Xingó, reitera que a profissional tem a formação adequada para realizar os procedimentos e que “contaminações por bactérias podem ter diversas causas“. O posicionamento completo de Xingó pode ser conferido abaixo.

As denunciantes se uniram em um grupo de whatsApp para buscar saídas. A autônoma Juliana Moraes Fernandes, de 40 anos, conta que algumas das participantes estão, inclusive, internadas. A possibilidade do surto da bactéria é, ao mesmo tempo, um alívio e uma preocupação para a autônoma. Ela já fez o exame para indicar o agente causador da infecção e aguarda o laudo.

“É lógico nós (denunciantes) estamos mais tranquilas porque vamos fazer o tratamento certo. Mas, ao mesmo tempo, o tratamento é venoso e a medicação é muito forte. Pode haver comprometimento do fígado ou do rim. A gente esperava ser algo com tratamento mais tranquilo”, comentou a autônoma. Segundo ela, algumas colegas já estão recebendo a medicação.

“Se eu precisar internar, não tenho com quem deixar meu filho de 10 anos. Mesmo os infectologistas dizendo que não há risco de contágio, estou ficando longe dele“, revela. Juliana está se tratando no hospital Odilon Behrens, onde já passou por quatro drenagens — retirada do acúmulo de pus. “Há profissionais bons, que querem realmente nosso bem. O doutor Matheus Bastos faz parte da equipe de cirurgia buco-maxilo-facial e me atendeu todas as vezes que eu precisei. Não sei ainda se vou precisar de cirurgia, mas quando cheguei ao hospital estava com o rosto deformado”, detalha.

Registro da profissional

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) comunicou que a inscrição da profissional foi reativada nessa terça-feira (26). A reativação ocorreu após a profissional apresentar ao conselho o diploma válido, cumprindo assim os requisitos necessários para exercer a odontologia de forma regular. A informação é da assessoria de imprensa do CRO.

“É importante ressaltar que a inscrição da cirurgiã-dentista foi temporariamente suspensa a partir de 5 de março de 2024. Essa medida foi tomada em decorrência da falta de apresentação do diploma de conclusão do curso dentro do prazo estabelecido de dois anos após a colação de grau. Esse requisito é essencial para a alteração da inscrição provisória em definitiva, conforme as normativas do CRO-MG.

Além disso, o CRO-MG destaca que todos os cirurgiões-dentistas devem estar devidamente habilitados com cursos de pós-graduação, como a especialização em Harmonização Orofacial, para realizar procedimentos específicos, a exemplo da lipo de papada mecânica. É fundamental que o estabelecimento onde tais procedimentos são realizados possua as condições sanitárias adequadas e o alvará sanitário necessário, garantindo assim a segurança e o bem-estar dos pacientes. Apesar da inscrita não possuir nenhuma especialidade registrada no Conselho, ela pode possuir pós-graduação cirúrgica na área que a habilite na realização do procedimento. Neste caso, o documento não é passível de verificação junto ao Conselho, pois não se trata de curso a nível de especialização, portanto sua validade deverá ser verificada junto a instituição de ensino superior emitente.

O CRO-MG reitera seu compromisso com a qualidade e a ética no exercício da odontologia, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos que regem a profissão, em benefício da saúde bucal da população, e continuará acompanhando junto à vigilância sanitária o inquérito acerca de possíveis falhas no processo de esterilização“.

Famosa nas redes sociais

Camila Groppo tem quase 12 mil seguidores nas redes sociais e se autodenomina especialista em lipo de papada e bichectomia. A profissional já teria atuado em cerca de 2.000 cirurgias.

Defesa da dentista

“A defesa confirma que a cirurgiã-dentista possui a formação necessária para realizar os procedimentos previstos pela resolução 198/2019 do CFO. Tendo inclusive já comprovado sua capacidade técnica e legal perante os órgãos, por meio da realização de cursos de extensão, devidamente reconhecidos pelo MEC.

Vale ressaltar que os cursos de extensão são considerados como pós-graduação, e aceitos pelo CROMG como comprovação de capacidade técnica para a execução da lipo de papada, que é um procedimento já consagrado na prática da odontologia desde 2019.

Sobre o material veiculado pela mídia, reitera que contaminações por bactérias podem ter diversas causas, e cada alegação dessas supostas vítimas deve ser analisada de forma individual sem qualquer juízo de valor, ou condenação antecipada.

A Dra. Camila Groppo vem sofrendo uma série de especulações, sem contudo, ter tido qualquer conclusão por partes dos órgãos pertinentes sobre os fatos. Importante lembrar que vigora no direito pátrio a presunção de inocência e o respeito à chance de apresentar a sua defesa.

Por fim, ressaltamos que a profissional, a todo tempo, esteve e está à disposição dos órgãos, colaborando com as investigações. Camila é cirurgiã-dentista devidamente habilitada, mãe de uma criança de apenas 4 meses e que, em momento algum, se furtou de qualquer obrigação que lhe é imposta como profissional da saúde e cidadã“.

