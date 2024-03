Um homem de 42 anos é suspeito de ter baleado um outro homem, de 34 anos, na noite desta quarta-feira (27), em Governador Valadares, na região do Rio Doce. O suspeito, que já é investigado por homicídio, é conhecido na cidade como ‘Bolsonaro’. Ele ainda não foi localizado pelas forças de segurança.

A Polícia Militar foi acionada com informações de que um homem de 34 anos teria sido baleado na cabeça. A vítima disse aos militares que estava sentada no cruzamento das ruas Divinolândia com Campos Sales quando ouviu um barulho de disparo e, na sequência, sentiu uma dor na nuca.

Sangrando, o homem correu para casa e, depois, foi levado para um hospital de Governador Valadares, sem correr risco de morte. A vítima disse aos militares que não sabe quem fez o disparo e que não tem atrito com nenhuma pessoa.

Os militares receberam informações de que o autor do crime seria um homem de 42 anos apelidado de ‘Bolsonaro’. O suspeito ainda não foi localizado.

