A Polícia Civil prendeu nessa quarta (27), um homem que havia descumprido a medida protetiva e agredido sua ex-companheira, em Formiga.

De acordo com informações do portal tribuna centro-Oeste, o caso veio à tona no início deste mês, quando a filha da mulher usou as redes sociais para expor a série de agressões que a mãe vem sofrendo.

Segundo o relato compartilhado, as agressões começaram após o término do relacionamento da vítima com o indivíduo. A medida protetiva, que tinha como objetivo garantir a segurança da mulher, não intimidou o agressor, que continuou invadindo a residência da ex-companheira, promovendo atos de violência física e psicológica, e chegando ao ponto de danificar móveis e pertences da casa.

O homem foi detido na residência dele, após a prisão ter sido decretada pelo Poder Judiciário.

A Delegacia Regional reforça a dedicação no combate à violência contra a mulher e afirma que toda vítima de violência doméstica deve procurar a Delegacia para atendimento e proteção.

Fonte: Tribuna Centro Oeste