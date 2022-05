O cantor e compositor, Milton Nascimento, anunciou as datas da última turnê da carreira. Por meio das redes sociais, neste domingo (15), o cantor divulgou que a turnê “A Última Sessão de Música” vai ter a primeira parada no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho.

Já o encerramento, que vai marcar a despedida de Milton dos palcos, será no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 13 de novembro.

“A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”, afirmou Milton Nascimento no material de divulgação da turnê.

O artista fará 17 shows pelo Brasil e por outros oito países. A venda de ingressos começa na próxima terça-feira (17).

Carreira

Aos 80 anos, Milton Nascimento vai fechar a trajetória nos palcos com 60 anos de dedicação à música.

A história de Milton na música nasceu na década de 60, quando cantava pelo interior de Minas Gerais e, na mesma década, teve uma de suas músicas interpretadas por Elis Regina. Canção do Sal foi gravada em 1965 pela artista.

Em 1967, Milton Nascimento se juntou ao cantor e compositor, Fernando Brant, e lançou a música Travessia. Um grande sucesso da carreira. Três anos depois, em 1970, no álbum Milton, inicia o movimento Clube da Esquina, com lançamento da música com o mesmo nome, escrita junto com Lô Borges.

Em 1972, O álbum Clube da Esquina é lançado, projetando Minas Gerais no cenário musical. O estudioso do grupo, Bruno Viveiros, considera que Milton Nascimento era o grande elo entre os artistas que fizeram parte do Clube.

“Milton criou um grupo de jovens artistas que estavam apostando na música e que tinham uma amizade forte entre eles. Milton era o meio do caminho entre todos eles”.

Fonte: G1