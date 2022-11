Minas Gerais passa a contar com mais 148 soldados do Corpo de Bombeiros. Nesta sexta-feira (25), ocorreu mais uma solenidade do Curso de Formação de Soldados (CFSd), na academia da corporação, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles serão distribuídos nas unidades no interior do Estado.

Durante o curso, iniciado em 24 de março, os profissionais precisaram dominar 24 matérias típicas da atividade do bombeiro militar: atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, mergulho autônomo e salvamento aquático, salvamento terrestre, combate a incêndio florestal, atuação em desastres e intervenção em emergência com produtos perigosos, totalizando mais de 950 horas-aula.

A rotina severa de aprendizado dos militares incluiu também o Estágio Operacional, com plantões de 24h. Cada aluno totalizou mais de 240 horas de estágio, tendo a oportunidade de demonstrar os conhecimentos técnicos no atendimento ao cidadão.

Histórias de valor

A soldado Larissa Morato Campos, atleta profissional de natação e competidora premiada nacionalmente, tem uma história surpreendente que começa quando ainda era adolescente ao assistir ao pai sofrer um princípio de afogamento no mar.

Na época, mesmo sem instrução, tentou ajudá-lo, mas ele acabou sendo socorrido por outras pessoas. Após o episódio, Larissa Morato ficou com pânico de nadar em piscina funda, mas seu treinador insistiu e a ajudou a vencer o medo, incentivando-a participar de maratonas aquáticas e provas em águas abertas.

Larissa Morato tomou gosto por provas com distâncias cada vez maiores. Dentre as suas principais estão a travessia 14Bis, de 24 quilômetros, em São Paulo, onde ficou como 3ª colocada, e Leme ao Pontal, com 36 quilômetros, na orla do Rio de Janeiro. Atualmente no CBMMG, ela é referência em atividades aquáticas e deseja usar suas habilidades para salvar vidas em Minas Gerais.

