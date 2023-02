A mineira Isabela Santos é uma das finalistas do concurso internacional de ilustração “Nami Concours”. O evento acontece a cada dois anos na Coreia do Sul e prestigia ilustradores de livros infantis ao redor do mundo.

Além de Isabela, outros três brasileiros também foram prestigiados no concurso. O resultado foi divulgado na quarta-feira (22).

A ilustradora do livro “Menino Benjamim”, de Otávio Júnior, compõe a lista de finalistas que tiveram os trabalhos expostos no festival. Formada em Design Gráfico pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Isabela contou que se sentiu “muito honrada com a premiação“.

“É um prêmio muito prestigiado internacionalmente na área de ilustração infantil. Estar na lista dos melhores, me faz sentir muito valorizada como artista e ilustradora“, contou a artista em entrevista ao Estado de Minas.

Sobre o livro

O livro retrata a história do menino Benjamin, inspirado no primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamim de Oliveira. As ilustrações escolhidas para a exposição na Coreia foram feitas com colagens de certidões de nascimento do Brasil.

Apesar da belorizontina reforçar que o “caminho da arte no Brasil é muito difícil“, ela lembrou que “cada vez mais, brasileiros estão chegando às classificações internacionais e isso incentiva na profissão“, afirmou.

Brasileiros prestigiados

Além de Isabela, Alexandre Rampazo, ilustrador do livro “Silêncio” e Felipe Cavalcante, com a obra “O tempo todo”, foram premiados na shortlist.

Já o curitibano Henrique Moreira ganhou o terceiro lugar dos vencedores com a arte “O primeiro dia”. Ele recebeu o prêmio “Ilha dourada”.

O grande vencedor foi Marcos Guardiola, da Espanha.

Fonte: Estado de Minas