Neste dia especial e festivo pelos 164 anos de emancipação político-administrativa da Cidade das Areias Brancas, comemora-se, também, os 50 anos de criação do Mirante do Cristo, um presente que os formiguenses ganharam em 1972.

Para celebrar a data, o Executivo formiguense homenageou a família da artesã responsável por esculpir as mãos e o rosto da imagem do Cristo Redentor, a formiguense Geralda Cândida dos Santos.

No Terminal Rodoviário, após o hasteamento das bandeiras oficiais, o prefeito Eugênio Vilela entregou aos familiares um “Certificado de Reconhecimento” em homenagem e agradecimento à formiguense pela grande atuação no desenvolvimento do município. A família de Dona Geralda foi representada pela filha Maria Fátima dos Santos e Silva.

O Mirante

Idealizado pelo ilustre formiguense Claudinê Sílvio dos Santos, o mirante fica em um dos pontos mais elevados da cidade, de onde é possível contemplar a rara beleza desta terra. Foi necessária, para a construção do monumento, a mobilização de inúmeras pessoas. Participaram da obra, 58 voluntários e a escolhida para a grande missão de esculpir as mãos e o rosto da imagem do Cristo Redentor foi a artesã Geralda Cândida.

De acordo com relatos históricos, o carpinteiro da obra foi Joaquim Cândido; o armador de ferragens, Romero da Rocha; o mestre de obras, Moisés de Souza e o engenheiro, Valdir Pedro Alves. O projeto de engenharia é de José Guimarães Fonseca. Segundo populares, para que a obra fosse realizada foi feita uma “campanha de doações” liderada por Francisco Teixeira Neto.

A artesã

Geralda Cândida, a escultora das mãos e do rosto da imagem do Cristo, foi esposa do saudoso Nicodemos Bueno dos Santos, com quem teve sete filhos. Com carisma, ela deixou o seu nome registrado na história do nosso município, por muito contribuir com a comunidade, sendo ativa em diversos segmentos, principalmente na Cultura.

Com sua docilidade e sorriso cativante, Dona Geralda esculpiu a sua vida com fé. Aos 99 anos, ela nos deixou em 20 de julho de 2021, bem pertinho do seu centenário.

Fonte: Decom