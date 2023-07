A estudante de jornalismo Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, representante do Rio Grande do Sul, foi eleita, no sábado (8), a 69ª Miss Universo Brasil, em São Paulo. O concurso aconteceu no Pátio Welucci, na zona sul de São Paulo. Agora, Maria Eduarda vai representar o Brasil no Miss Universo 2023, que será em El Salvador. As informações são do UOL.

O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis. O terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt.

Ao ficar entre as três finalistas, Maria Eduarda escolheu o tema educação para discursar. “Foi a educação que me trouxe aqui, que me abriu portas, horizontes, e a ela eu sou muito grata. Tive o privilégio de ter um bom estudo e, por isso, me questionei muitas vezes: como eu posso fazer com que as minhas experiências, a minha vivência, os meus sonhos ajudem o próximo?”.

Já na etapa das perguntas, Maria Eduarda respondeu sobre o papel das misses no combate ao ódio nas redes sociais. “É muito importante falar sobre a questão do cyberbullying, porque, além de ser crime, isso afeta muitas pessoas. Vemos que nas redes sociais não existe um controle em cima, então qualquer pessoa pode comentar qualquer coisa e assim afetar diversos indivíduos. O discurso de ódio nas redes sociais é algo real, que precisa ser cuidado e é, sim, trabalho de uma miss usar a sua fala, sua influência para mudar essa história. Eu, hoje, trabalho nas minhas redes sociais com esse discurso de amor ao próximo, independente do seu credo, raça, do que acredita”, destacou a miss.

A jovem é a 15ª representante a levar a coroa de Miss Brasil para o Rio Grande do Sul, que detém também uma coroa de Miss Universo, de 1963, com Ieda Maria Vargas, homenageada no evento.

Concurso

Este foi o primeiro ano em que mães, casadas e divorciadas puderam participar do concurso. Nesta edição, três concorrentes eram mães, mas apenas uma avançou nas classificações: Renata Guerra, Miss Goiás. A Miss Maranhão, Lorena Maia, e a Miss Piauí, não conseguiram se classificar.

A miss Minas Gerais, Isadora Lúcia de Souza, não se classificou na primeira eliminatória. Já a mineira Gabriela Botelho, que disputou representando Sergipe, chegou ao top 7.

O júri foi composto por nomes como Leila Lopes, Miss Angola eleita Miss Universo 2011, em São Paulo; a modelo e apresentadora Renata Kuerten; Julia Horta, Miss Brasil 2019 e Top 20 no Miss Universo; a jornalista Mônica Salgado e o joalheiro Miguel Alvade, que criou a coroa deste ano que homenageou a primeira Miss Universo brasileira, Ieda Maria Vargas, que subiu no palco do concurso.

